Без права голоса: Веру Брежневу запретили на НТВ

Телеканал НТВ отказался транслировать выступление певицы Веры Брежневой во время вручения ежегодной премии «Нового радио». По данным СМИ, руководство канала внесло исполнительницу в «черный список».

Телеканал НТВ не будет транслировать выступление украинской певицы Веры Брежневой во время вручения ежегодной премии «Нового радио» «Высшая лига». Об этом сообщает издание «Собеседник» со ссылкой на свои источники.

Как сообщает СМИ, выступление артистки было вырезано из эфира, который покажут в грядущее воскресенье. По данным источника, на этом настояло телевизионное руководство. Ходят слухи, что представители канала добавили певицу в «черный список», однако официального подтверждения этой информации нет.

В чем состоит причина конфликта между НТВ и Верой Брежневой точно неизвестно. Уточняется, что ранее вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии корреспондентам федерального канала.

На днях артистка стала обладательницей престижной музыкальной премии «Нового радио» «Высшая лига». Певица также исполнила на церемонии вручения одну из своих композиций, поразив общественность и всех присутствующих ярким нарядом.

Кроме того, в этом году лауреатом премии стала украинская инди-поп-группа KAZKA, чей хит «Плакала» этим летом достиг отметки в более 50 млн прослушиваний, а осенью оказался на первой строчке мирового чарта Shazam.

16 декабря украинская исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева появилась на «Главном новогоднем концерте» в спортивном комплексе «Олимпийский» в объемном черном платье с открытым плечом. Некоторые пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком. Сама ведущая никак не отреагировала на комментарии недоброжелателей.

Ранее 36-летняя артистка заявила в интервью «Пятому каналу», что желает вступить в «пугачевскую мафию». Певицы таким образом пошутила над широко распространенным в 90— годы словосочетанием, которое означало, что якобы дорогу на сцену получают только избранные молодые исполнители, которых одобряла Примадонна.

«Я согласна состоять в мафии Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна, берите меня к себе! Я буду верным человеком в этой мафии», — цитирует Веру Брежневу «Пятый канал».

В середине декабря народная артистка СССР и обладательница Государственной премии России Алла Пугачева анонсировала юбилейный концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2019 года. Выступление приурочат к 70-летнему юбилею артистки.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении в инстаграме.

Новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху. Так, украинская певица и экс-участница группы «ВИА гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице «сил» перед предстоящим концертом.

«Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил», — написала артистка в комментариях к снимку.

В марте 2009 года Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви» (последний концерт прошел 4 марта 2010 года). После 2010 года Пугачева записала и исполнила публично несколько песен.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой стоит дороже выступления лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова