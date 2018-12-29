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Бойфренд Бондарчук пострадал на отдыхе 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Новый возлюбленный телеведущей Светланы Бондарчук Сергей Харченко выложил в своём Instagram фото с фиксирующей повязкой на руке. Подписчики догадываются, что могло произойти, однако звёздная пара продолжает хранить молчание.
Судя по публикациям в Instagram, Бондарчук и Харченко уехали на Бали за несколько дней до новогодних праздников. Пара активно выкладывает фотографии с отдыха. Снимок, свидетельствующий о травме, появился в аккаунте Харченко 29 декабря. На вопрос подписчика «что с рукой?», мужчина ничего не ответил.
Модель и телеведущая Светлана Бондарчук разошлась с мужем Фёдором Бондарчуком в 2016 году. После расставания режиссёр закрутил роман с молодой артисткой Паулиной Андреевой. Светлана Бондарчук долгое время не выходила в свет с новым мужчиной, однако уже в 2017-м селебрити активно обсуждали её отношения с фотографом Сергеем Табуновым. Летом пара рассталась. Однако вскоре женщину заметили в обществе директора проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергея Харченко.
50-летняя Светлана Бондарчук уверяет СМИ, что уже давно не страдает по Фёдору, и за время расставания её уже несколько раз звали замуж.
Комментарии
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Федор Бондарчук , Бали
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