Бойфренд Бондарчук пострадал на отдыхе

Судя по публикациям в Instagram, Бондарчук и Харченко уехали на Бали за несколько дней до новогодних праздников. Пара активно выкладывает фотографии с отдыха. Снимок, свидетельствующий о травме, появился в аккаунте Харченко 29 декабря. На вопрос подписчика «что с рукой?», мужчина ничего не ответил.

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук разошлась с мужем Фёдором Бондарчуком в 2016 году. После расставания режиссёр закрутил роман с молодой артисткой Паулиной Андреевой . Светлана Бондарчук долгое время не выходила в свет с новым мужчиной, однако уже в 2017-м селебрити активно обсуждали её отношения с фотографом Сергеем Табуновым. Летом пара рассталась. Однако вскоре женщину заметили в обществе директора проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергея Харченко.

50-летняя Светлана Бондарчук уверяет СМИ, что уже давно не страдает по Фёдору, и за время расставания её уже несколько раз звали замуж.