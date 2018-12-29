Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ариана Гранде не смогла провести концерт после самоубийства экс-бойфренда 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Ариана Гранде отменила концерт в Лас-Вегасе из-за проблем, связанных со здоровьем.
Выступление в отеле Cosmopolitan должно было стать для певицы первым после самоубийства ее экс-бойфренда Мака Миллера, которое она переживала очень тяжело.
"Вегас, я пытаюсь справиться с проблемами со здоровьем, и мне невероятно жаль, что я не смогу быть с вами в эти выходные", — написала она в инстаграме.
По некоторым данным, у Арианы Гранде может быть бронхит.
Ранее сообщалось, что песни Арианы Гранде прозвучат в музыкальном фильме "За мечтой" с Эль Фаннинг.
Газета.Ru: последние новости
Больного раком Юдашкина раскритиковали в блогосфере Откровения музы Петросяна взбесили интернет Шнуров написал стих о попросивших Gucci детдомовцах
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании30
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе114
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию324
Песков высказался об объединении России и Белоруссии241
Тесака осудили за «Оккупай-наркофиляй»3
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:09
Слепаков обматерил уходящий год в песне
Шоу-бизнес
00:13
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании
Происшествия Криминал
00:58
Украинцы отреагировали на крымский забор
В мире Украина
00:08
«Свинья в апельсинах»: Юдашкина отчитали за Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
01:02
Россию обвинили в подготовке химатаки в Донбассе
В мире
Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»
В мире Европа
00:30
Подобрала попутчика и пропала
Происшествия Статьи
01:37
Украинцы перестали гордиться Майданом
В мире Украина
02:49
Песков высказался об объединении России и Белоруссии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение