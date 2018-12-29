Ариана Гранде не смогла провести концерт после самоубийства экс-бойфренда

Певица Ариана Гранде отменила концерт в Лас-Вегасе из-за проблем, связанных со здоровьем.

Выступление в отеле Cosmopolitan должно было стать для певицы первым после самоубийства ее экс-бойфренда Мака Миллера, которое она переживала очень тяжело.

"Вегас, я пытаюсь справиться с проблемами со здоровьем, и мне невероятно жаль, что я не смогу быть с вами в эти выходные", — написала она в инстаграме.

По некоторым данным, у Арианы Гранде может быть бронхит.

Ранее сообщалось, что песни Арианы Гранде прозвучат в музыкальном фильме "За мечтой" с Эль Фаннинг.