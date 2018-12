Скончался автор слов к хиту Killing Me Softly

Американский поэт-песенник Норман Гимбл умер в возрасте 91 года, сообщает Hollywood Reporter.

Как рассказал его сын Тони, Гимбл скончался 19 декабря в своем доме в Монтесито, штат Калифорния.

В 1979 году Гимбл стал обладателем премии «Оскар» за песню It Goes Like It Goes, написанную в соавторстве с Дэвидом Широм для фильма «Норма Рэй» с Салли Филд в главной роли.

В 1973 году песня Killing Me Softly With His Song, написанная на стихи Гимбла, получила «Грэмми» в номинации «Песня года». Тогда ее исполняла Роберта Флэк. В 1990-х, когда ее спела группа Fugees, песня снова стала хитом.

Среди других известных песен Гимбла — I Got a Name в исполнении Джима Гроса, Richard's Window в исполнении Оливии Ньютон-Джон , Ready to Take a Chance Again, которую спел Барри Манилоу , заглавная тема к комедии Гэрри Маршала Happy Days и др.

Всего Гимбл написал более 150 песен.