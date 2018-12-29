Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался автор слов к хиту Killing Me Softly 

Рамблер + ещё 10 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Американский поэт-песенник Норман Гимбл умер в возрасте 91 года, сообщает Hollywood Reporter.
Как рассказал его сын Тони, Гимбл скончался 19 декабря в своем доме в Монтесито, штат Калифорния.
В 1979 году Гимбл стал обладателем премии «Оскар» за песню It Goes Like It Goes, написанную в соавторстве с Дэвидом Широм для фильма «Норма Рэй» с Салли Филд в главной роли.
В 1973 году песня Killing Me Softly With His Song, написанная на стихи Гимбла, получила «Грэмми» в номинации «Песня года». Тогда ее исполняла Роберта Флэк. В 1990-х, когда ее спела группа Fugees, песня снова стала хитом.
Среди других известных песен Гимбла — I Got a Name в исполнении Джима Гроса, Richard's Window в исполнении Оливии Ньютон-Джон, Ready to Take a Chance Again, которую спел Барри Манилоу, заглавная тема к комедии Гэрри Маршала Happy Days и др.
Всего Гимбл написал более 150 песен.
Шоу-бизнес , Другое , Барри Манилоу , Салли Филд , Оливия Ньютон-джон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»461
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море290
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео33
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании55
Россиянам дали совет по новогодним салатам2
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:15
«Звонили Меладзе и Певцов»: кто «впаривает» россиянам товары
Общество
00:52
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»
Армия Оружие
00:04
Удар молнии в F-18 попал на видео
Армия
00:59
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео
Происшествия
00:16
Стали известны гонорары популярных певцов
Шоу-бизнес
03:19
Охота губернатора: убитый медведь достал чиновника
Происшествия Статьи
01:09
Слепаков обматерил уходящий год в песне
Шоу-бизнес
00:21
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение