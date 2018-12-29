Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер автор хита Killing Me Softly with His Song 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Поэт-песенник Норман Джимбел умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую организацию по защите авторских прав BMI.
Отмечается, что Джимбел скончался 19 декабря. Причина смерти неизвестна.
Он написал слова для таких песен, как Sway, Canadian Sunset, Killing Me Softly with His Song и Meditation. Поэт также был автором композиции It Goes Like It Goes — саундтрека к фильму «Норма Рэй», который в 1979 году получил «Оскар». За свои песни Джимбел четыре раза номинировался на «Золотой глобус».
Автор написал тексты песен для таких сериалов, как «Лаверна и Ширли», «Счастливые дни» и «Чудо-женщина». Он успел поработать со многими голливудскими композиторами, в том числе с Дэвидом Широм, Куинси Джонсом, Биллом Конти и Фредом Карлином.
В 1970 году Джимбел стал членом Американской академии кинематографических искусств и наук. В 1984 году поэта включили в Зал славы авторов песен.
В ноябре 2017 года скончался «поэт-лауреат джаза» Джон Хендрикс. Его называли так, потому что певец часто прибегал к вокальным импровизациям, многие его композиции вообще не содержали слов.
Последние новости
Россия ответила на требование Меркель и Макрона США помогут главному противнику «Газпрома» В Хабаровском крае лавина накрыла 11 человек
Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , Происшествия , Куинси Джонс , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию31
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев5
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию218
Путин уволил прокурора Москвы3
Россия ответила на санкции Украины261
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
01:59
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев
В мире Ближний Восток
02:15
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Политика В мире
01:20
Россия ответила на санкции Украины
Политика
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:14
Голикова сообщила хорошую новость
Общество Политика
02:06
Испытание Ил-76МД-90А показали на видео
Войска Армия
01:11
«Победа» заявила о массовой задержке рейсов пограничниками
Общество
00:14
Обезьяна скрутила номерной знак с машины
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение