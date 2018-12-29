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Семенович прислушалась к советам астрологов, определившись с палитрой новогодних оттенков 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: @ann_semenovich
Певица и актриса Анна Семенович рассказала поклонникам, в каком наряде она будет встречать Новый год. При этом исполнительница призналась, что уже много лет проводит этот семейный праздник на сцене вместе со своими коллегами по творческой сцене. И в этом году Семенович не собирается отступать от заведенной традиции: однако на этот раз съемки будут проходить на уличной площадке. Именно поэтому Анна выбрала утепленный пуховик серебряного оттенка, прислушавшись к советам астрологов, которые рекомендуют всем модница обратить внимание на натуральные цвета: коричневый или оранжевый, отметив при этом в палитре золотые и серебряные переливы.
«Кто готов к новому году? Скоро к нам придет год Желтой Земляной Свиньи и конечно все девочки думают в чем его встречать! Что выбрать, платье или брюки, а может пижаму?! Я много лет отмечаю Новый год на сцене, в этом году это будет уличная площадка и я выбрала серебряный пуховик… Астрологи рекомендуют отмечать новогоднюю ночь в натуральных цветах, очень хороши золотые или серебряные платья. Также подойдет коричневый или оранжевый цвет! На подготовку осталось всего три дня! Девочки, а вы в чем решили отмечать Новый год?!» — обратилась к поклонникам Анна Семенович.
Примечательно, что телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля новогоднюю ночь проводят дома с детьми, отказываясь от любых гонораров. В одном из своих интервью ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ призналась, что этот семейный праздник она встречает с самыми близкими для нее людьми. От Павла Воли она родила сына Роберта и дочку Софию. Даже во время гастролей светская львица находит время, чтобы повидать малышей.
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Шоу-бизнес , Павел Воля , Ляйсан Утяшева , Анна Семенович
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