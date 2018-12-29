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«Самозванцы»: Дмитрий Певцов обвинил в мошенничестве ювелирный магазин 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Певцов немало удивился, когда узнал, что от его имени звонят на мобильные телефоны и предлагают придти за покупками в ювелирный магазин. Подобный «звездный спам» активизировался перед новогодними праздниками. Причем этот маркетинговый ход не нов, и популярный артист знает о нем. Однако о том, что рекламу записали его голосом и от его имени, искренне возмутило его.
«От моего имени звонки могли бы быть только, если бы я их сам записал. Если кто-то пользуется моим именем — это уже проблема этих людей, связанная с законом РФ, и тех, кто верит этим самозванцам», — заявил артист.
Свежая публикация восхитила поклонников. Артиста засыпали восторженными комплиментами и пожеланиями счастья.
Артист признался, что его коллеги часто записывают такие ролики в рекламных целях, и в этом нет ничего плохого, ему тоже поступали такие предложения. Но важный факт — артист должен выразить свое согласие и записать этот ролик сам. Когда это официально подтверждено, это хороший вид рекламы, когда они записывают человека, умело дублирующего голос известно артиста — это уже мошенники, использующие нечистоплотный маркетинг.
«Я знаю людей, которые так записывались, и мне тоже предлагали. Зарабатывать деньги можно и таким способом, очевидно. Но я такого не записывал», — приводит слова артиста «Пятый канал».
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов
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