Новый образ Бузовой не понравился поклонникам 

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram свою фотографию с новой, «строгой» прической. Интернет-пользователи решили, что такой образ ей не идет, и назвали певицу «бабой Олей» и «тетей Олей».
«Тебе как-будто 45», — написала Бузовой @lena.lapshina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Эта прическа + 20 лет», — добавила @my_empty_world_.
Некоторые решили, что в таком образе Бузова напоминает «училку по химии», Кристину Орбакайте, Аллу Пугачеву в молодости, журналистку Тину Канделаки и похудевшую певицу Жасмин.
Многие подписчики Бузовой сравнили ее с главной героиней фильма «50 оттенков серого» Анастейшей Стил.
«Русская Анастэйша Стилл))) великолепно, челка тебе идёт Олечка», — заявил @sasha_komov888.
«Чем то смахивает на Анастейша с фильма 50 оттенков. у нее кажется такая прическа была)» — добавила @lysenko.zhanna.