Барановская призвала пожалеть Аршавина

Один из жалостливых комментариев о нелёгком детстве без отца появился под постом Барановской, который иллюстрирует отдых ведущей «Первого канала» в Намибии. На селфи, который сделал старший сын звезды, попали все члены семьи, готовящиеся ко сну.

«Спокойной ночи», — подписала фотографию Барановская.

Одна из подписчиц в очередной раз подняла тему, о том, как вероятно, не хватает внимания отца. На что, последовал резкий ответ телеведущей.

«Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно, молча. Спасибо», — написала Барановская.

В настоящее время комментарий подписчицы вместе с ответом звезды удалён. Однако в сети сохранились слова поклонников Барановской, которые практически единогласно поддержали ведущую.

«Зачем им папа? У них потрясающая мама!» — восклицает @ iriina2468.

«Детки счастливы с мамочкой, а Аршавин им завидует, » — заявила @craft.ira1961.

«Молодец Юленька! Действительно остаётся жалеть, глядя на ваши успехи», — отметила @marina.ryabukhina64.

Пост набрал уже почти тысячу комментариев.