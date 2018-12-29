Барановская призвала пожалеть Аршавина 

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская в своём Instagram в ответ на соболезнования в том, что дети редко видят отца, посоветовала «пожалеть папу».
Один из жалостливых комментариев о нелёгком детстве без отца появился под постом Барановской, который иллюстрирует отдых ведущей «Первого канала» в Намибии. На селфи, который сделал старший сын звезды, попали все члены семьи, готовящиеся ко сну.
«Спокойной ночи», — подписала фотографию Барановская.
Одна из подписчиц в очередной раз подняла тему, о том, как вероятно, не хватает внимания отца. На что, последовал резкий ответ телеведущей.
«Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно, молча. Спасибо», — написала Барановская.
В настоящее время комментарий подписчицы вместе с ответом звезды удалён. Однако в сети сохранились слова поклонников Барановской, которые практически единогласно поддержали ведущую.
«Зачем им папа? У них потрясающая мама!» — восклицает @ iriina2468.
«Детки счастливы с мамочкой, а Аршавин им завидует, » — заявила @craft.ira1961.
«Молодец Юленька! Действительно остаётся жалеть, глядя на ваши успехи», — отметила @marina.ryabukhina64.
Пост набрал уже почти тысячу комментариев.