Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барановская призвала пожалеть Аршавина 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская в своём Instagram в ответ на соболезнования в том, что дети редко видят отца, посоветовала «пожалеть папу».
Один из жалостливых комментариев о нелёгком детстве без отца появился под постом Барановской, который иллюстрирует отдых ведущей «Первого канала» в Намибии. На селфи, который сделал старший сын звезды, попали все члены семьи, готовящиеся ко сну.
«Спокойной ночи», — подписала фотографию Барановская.
Одна из подписчиц в очередной раз подняла тему, о том, как вероятно, не хватает внимания отца. На что, последовал резкий ответ телеведущей.
«Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно, молча. Спасибо», — написала Барановская.
В настоящее время комментарий подписчицы вместе с ответом звезды удалён. Однако в сети сохранились слова поклонников Барановской, которые практически единогласно поддержали ведущую.
«Зачем им папа? У них потрясающая мама!» — восклицает @ iriina2468.
«Детки счастливы с мамочкой, а Аршавин им завидует, » — заявила @craft.ira1961.
«Молодец Юленька! Действительно остаётся жалеть, глядя на ваши успехи», — отметила @marina.ryabukhina64.
Пост набрал уже почти тысячу комментариев.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию50
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума39
У ополченцев Донбасса появилась флотилия94
Москвичам пообещали рост зарплат141
«Угомоните женщину»: массовая драка на корпоративе157
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:14
Обезьяна скрутила номерной знак с машины
Происшествия Общество
00:46
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию
Общество
01:08
«Вы там живете какими-то иллюзиями»
В мире
01:35
Москвичи массово покинут столицу
Новости Москвы
00:15
«Это самоубийство»: «Голос» выбрал четверку
Шоу-бизнес Статьи
02:54
«Угомоните женщину»: массовая драка на корпоративе
Происшествия
03:32
Киев избавится от украинских ценностей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение