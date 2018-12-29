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Анджелина Джоли рассказала о возможных президентских амбициях 

Рамблер 2 часа назад
Фото: "Особо опасен"
Голливудская актриса в эфире радио BBC не исключила, что может составить конкуренцию Дональду Трампу на следующих президентских выборах в США. Джоли заявила о большом опыте общения с политиками и военными, который в будущем может оказаться полезным в управлении страной.
«Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась… Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются", — заявила актриса.
По словам Джоли, будучи спецпосланницей ООН по вопросам беженцев ей постоянно приходится общаться с руководителями разных стран, многие из которых имеют непосредственное отношение к военной службе, поэтому такой опыт в будущем открывает много возможностей.
Ведущий эфира Джастин Уэбб предположил, что для начала актриса могла бы принять участие во внутрипартийных выборах кандидата в президенты от демократов. Анджелина поблагодарила ведущего, но предпочла больше не развивать тему.
В ходе дальнейшей беседы актриса затронула тему патриотизма, который в современном мире очень часто «путают с национализмом». По словам Джоли, ей очень импонирует идея гордости за свою страну, но уверяет, что необходимо чётко разделять два вышеуказанных понятия.
«Быть патриотом — это значит быть очень гордым за свою страну, но при этом не думать, что твоя страна лучше других и люди в ней лучше других", — пояснила она.
В пример актриса поставила свою семью, в которой воспитывает детей из разных стран, и все они прекрасно относятся к друг другу.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анджелина Джоли , Дональд Трамп , ООН , США
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