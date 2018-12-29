«Мы побоялись и согрешили»: Таисия Повалий рассказала, почему в браке с Игорем Лахутой у них нет детей

Не так много звезд на небосклоне российской эстрады, которые могут похвастаться своим настоящим, простым счастьем в личной жизни, крепкой семьей, душевным покоем. Таисия Повалий — как раз из них.

По словам певицы, она почти никогда не расстается со своим мужем, продюсером Игорем Лахутой. И вопреки расхожему мнению о том, что разлуки семейным парам жизненно необходимы, брак Таисии и Игоря, к слову, заключенный 31 декабря 25 лет назад, с годами становится только крепче.

Как признается Повалий, их семейное счастье стоит на трех китах: всегда вместе, оба супруга живут музыкой и, наконец, у звездной пары общие цели отличные друзья. Однако, один момент все же омрачает жизнь певицы. С болью и сожаление артистка признается в том, что так и не родила Игорю ребенка, хотя сейчас в супругов трое детей на двоих, родившихся от предыдущих браков. Но вот общего — нет.