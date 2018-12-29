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Блогер раскритиковала Юдашкина за «бесформенную» Пугачеву 

Рамблер + ещё 1 8 часов назад
Фото: instagram.com/alla_orfey
Блогер Лена Миро на своей странице в «Живом Журнале» раскритиковала модельера Валентина Юдашкина, заявив, что он разбирается в моде «как свинья в апельсинах».
В качестве примера Лена Миро привела балахоны певицы Аллы Пугачёвой.
«Надеть на женщину модели «тумбочка» короткий бесформенный чехол — это шарить в пропорциях от слова «совсем», — написала она.
Блогер обратила внимание и на дочь Юдашкина Галину. По ее словам, рост девушки составляет примерно 150 сантиметров, у нее «короткие и довольно бесформенные ноги», но при этом она носит укороченные брюки.
«К чему это я? Ах, да: если кто-то является признанным авторитетом, это не значит, что он действительно шарит в вопросе», — подчеркнула Лена Миро.
По ее мнению, Юдашкин стал авторитетом благодаря тому, что «одевал бесформенную Пугачёву в бесформенные балахоны», а она «ввела его в сельскую дискотеку» российского шоу-бизнеса.
Этой осенью Пугачева и другие российские знаменитости посетили показ Юдашкина. Пугачева заявила «Пятому каналу», что сбилась со счета, сколько у нее платьев от Юдашкина. По словам певицы, их хватит на целый музей. Певица Зара отметила, что платья Юдашкина держат ее в форме: для того, чтобы они идеально сидели, нужно обязательно сбросить пару килограммов.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Лена Миро , Алла Пугачева
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