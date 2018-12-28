«Им легко провести нас»: Анджелина Джоли идет в политику

Обладательница «Оскара» и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли намекнула, что может в скором времени заняться политикой. В беседе актрисы с «Би-Би-Си» обсуждался глобальный кризис с беженцами, сексуальное насилие, политическая ситуация в США и социальные сети. Также Джоли рассказала о своем новом детском проекте.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в беседе с «Би-Би-Си» обмолвилась о том, что она не исключает в будущем возможность перехода в политику.

Являясь послом доброй воли ООН, Джоли активно участвует в ряде вопросов, включая глобальный кризис с беженцами и сексуальное насилие. В беседе с журналистом Джастином Уэббом она также обсудила политическую ситуацию в США и социальные сети. На вопрос, может ли она появиться в списке баллотирующихся в президенты от партии, актриса не дала однозначного ответа, сказав лишь «спасибо».

«Если бы меня спросили 20 лет назад уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике… Хотя я могу работать с властями, с военными и вообще хочу многое сделать», — заявила Джоли.

В разговоре она также отметила сложность контроля деятельности своих детей в социальных сетях, подчеркнув, что, как и большинство родителей, «она не способна контролировать все, с чем они сталкиваются».

«У подростков есть определенные реалии, наше поколение не до конца понимает, что они делают со своими технологиями, поэтому им легко провести нас», — заявила актриса.

Она добавила, что никто из ее детей не просил разрешения на регистрацию в фейсбуке, она сама также не является его пользователем. В настоящее время Джоли работает с «Би-Би-Си» над новой еженедельной детской новостной программой «Наш мир», запуск которой состоится в новом году.

Она выступит в качестве исполнительного продюсера шоу, рассчитанного на детей от 7 до 12 лет. Основная цель программы — привлечь детей к международным новостям, уделяя особое внимание таким темам, как технологии, окружающая среда и социальные сети.

«Как мать, я так счастлива, что смогу сидеть и смотреть это со своими детьми, зная, что у них складывается подлинное представление о мире», — сказала она.

Ранее стало известно, что подходит к концу затянувшийся развод самой известной пары Голливуда. Бывшие супруги пришли к компромиссу, регламентировав порядок опеки над своими шестью детьми Шайло, Паксом, Захарой, Мэддоксом и близнецами Вивьен и Ноксом.

В результате раздела имущества и опеки над детьми Брэд Питт заплатит бывшей супруге Анджелине Джоли до $100 млн По информации издания Radaronline, помимо выплаты алиментов Питт платит за проживание, охрану и образование своих детей. Он обязан это делать до тех пор, пока им не исполнится 21 год.

«Ему удалось вернуть своих детей, но теперь он смотрит на совершенно другую реальность, которая будет бить его по карману, пока он не состарится», — сообщил источник Radaronline.

«Именно это стало весомой причиной, почему разбирательства продолжались так долго… Брэд пытался бороться и защитить себя, но он не смог ничего сделать, чтобы помешать Энджи забрать у него почти половину того, что он имеет», — пояснил источник.

Как известно, Джоли подавала на Питта в суд и долгое время всячески препятствовала его общению с детьми. Однако соглашение об опеке все же было достигнуто, сообщила 30 ноября этого года адвокат актрисы Саманта Блей ДеДжин. В целях защиты интересов детей было решено оставить детали договора конфиденциальными.

По некоторой информации, Анджелина согласилась на сделку, позволяющую Брэду совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

По словам инсайдера E!News, Джоли никогда не добивалась единоличной опеки над детьми, поддерживая примирение детей с их отцом. Однако на протяжении двух лет она демонстрировала обратное.

Достигшим некоторой договоренности бывшим супругам еще предстоит урегулировать многочисленные нюансы и детали для прихода к окончательному соглашению. Зато теперь у Питта появилась возможность проводить ощутимо больше времени с детьми, по некоторой информации, он уже запланировал отметить вместе с ними предстоящие праздники.