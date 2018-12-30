«Измены не было!»: Собчак нашли нелепое оправдание

Недавно Богомолов опроверг все слухи о том, что состоит в романтических отношениях с известной журналисткой. Он отправился на рождественские каникулы в Берлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз . Блогер настаивает, что Константин просто побоялся строить будущее со скандальной телеведущей.

"Любовник Ксении Собчак, к которому лошадь хотела пристроиться в замуж, испугался открывшихся перспектив. Одно дело — поскакать верхом тихонечко в гостиничном номере, совсем другое — когда об этом узнаёт вся страна", — написала Миро.

Лена считает, что Ксения Собчак должна принести извинения Максиму Виторгану, чтобы сохранить брак. Миро посоветовала приписать все слухи завистникам.

"Ксюха, пора! Пора начинать с**ть Максимке, что измены не было, а все это — выдумки. Даже если дурачок вдруг что-то и заподозрит, ты скажи ему, что тебе изменять не очень понравилось!", — уточнила она.

Блогер также готова сама помочь журналистке переубедить супруга.

В конце своей речи Миро обратилась к режиссеру Константину Богомолову. Она считает, что он не должен связываться с бывшей женой Дарьей Морозой, потому что она "старая и страшная", а должен познакомиться поближе с балериной Анастасией Волочковой.