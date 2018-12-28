Оксана Пушкина высказалась об избиениях жены Башарова

«Если эта история из серии "был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой", то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя», — написала Пушкина в твиттере.

Депутат назвала декриминализацию побоев ошибкой и подчеркнула, что с момента принятия соответствующего закона количество семейного насилия возросло.

Ранее сообщалось, что Марат Башаров сломал нос своей жене. Как рассказали родственники Елизаветы Шевырковой, артист поднял руку на супругу уже не в первый раз.