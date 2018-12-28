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Оксана Пушкина высказалась об избиениях жены Башарова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала скандал с участием актера Марата Башарова.
«Если эта история из серии "был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой", то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя», — написала Пушкина в твиттере.
Депутат назвала декриминализацию побоев ошибкой и подчеркнула, что с момента принятия соответствующего закона количество семейного насилия возросло.
Ранее сообщалось, что Марат Башаров сломал нос своей жене. Как рассказали родственники Елизаветы Шевырковой, артист поднял руку на супругу уже не в первый раз.
Шоу-бизнес , Оксана Пушкина , Марат Башаров , Госдума
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