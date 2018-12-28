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У Кудрявцевой произошел срыв 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая перед Новым годом сделала признание. По ее словам, она сорвалась с диеты.
В микроблоге Леры Кудрявцевой появилось фото фастфуда. "Психанула", — подписала снимок еды из сети ресторанов быстрого питания знаменитость.
Кудрявцева решила перекусить по дороге с одних съемок на другие, передает "7Дней". Вряд ли вредный обед негативно отразится на фигуре звезды. После вторых родов телеведущая говорила, что стремительно теряла вес и не знала, как остановить этот процесс. Правда, сейчас Лера уже смогла взять эту проблему под контроль.
Судя по всему, хорошая фигура Кудрявцевой передалась "по наследству" от мамы. Ранее ведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимки с родительницей. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит в свои годы Александра Ивановна Кудрявцева. Поклонники Леры не ожидали, что ее мама в 76 лет выглядит столь молодо и эффектно.
Отметим, что посты Кудрявцевой в соцсетях собирают не только положительные, но и негативные комментарии. В связи с этим Лера обратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее, а перед тем, как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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