Татьяна Друбич отреагировала на скандальное заявление певицы Славы

«Я вижу в благотворительности неравнодушие и реальную поддержку тем, кто в ней нуждается», — заявила газете ВЗГЛЯД актриса, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда «Вера» Татьяна Друбич , комментируя заявление певицы Славы о том, что ее раздражают объявления о сборе средств на лечение детей, появляющиеся на федеральных каналах.

Певица Слава разместила на своей странице в Инстаграм видео в котором сообщила, что ее раздражает появление на федеральных каналах объявлений о сборе средств на лечение детей.

Слава заявила, что заниматься этим должно государство, так как «сережки жен представителей правительства стоят столько же сколько и аппарат МРТ».

Слава утверждает, что прежде чем высказать свою позицию, она терпела несколько лет.

Между тем актриса Татьяна Друбич считает, что благотворительность — это особая тема, на которую каждый реагирует на по-своему.

«Это и отличает нас друг от друга. Во всем мире благотворители берут на себя функции государства», — заметила Друбич.

В том, что государство помогает через федеральные каналы собирать средства на лечение, актриса видит реальную поддержку тем, кто нуждается в материальной помощи.

«То, что на федеральных каналах идет сбор денег для детей, может возмущать и восприниматься как позор страны, я же вижу в этом неравнодушие и реальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Ни одно самое процветающее государство не заменит нашей с вами помощи друг другу, — подчеркнула актриса.