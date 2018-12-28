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Татьяна Друбич отреагировала на скандальное заявление певицы Славы 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Я вижу в благотворительности неравнодушие и реальную поддержку тем, кто в ней нуждается», — заявила газете ВЗГЛЯД актриса, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда «Вера» Татьяна Друбич, комментируя заявление певицы Славы о том, что ее раздражают объявления о сборе средств на лечение детей, появляющиеся на федеральных каналах.
Певица Слава разместила на своей странице в Инстаграм видео в котором сообщила, что ее раздражает появление на федеральных каналах объявлений о сборе средств на лечение детей.
Слава заявила, что заниматься этим должно государство, так как «сережки жен представителей правительства стоят столько же сколько и аппарат МРТ».
Слава утверждает, что прежде чем высказать свою позицию, она терпела несколько лет.
Между тем актриса Татьяна Друбич считает, что благотворительность — это особая тема, на которую каждый реагирует на по-своему.
«Это и отличает нас друг от друга. Во всем мире благотворители берут на себя функции государства», — заметила Друбич.
В том, что государство помогает через федеральные каналы собирать средства на лечение, актриса видит реальную поддержку тем, кто нуждается в материальной помощи.
«То, что на федеральных каналах идет сбор денег для детей, может возмущать и восприниматься как позор страны, я же вижу в этом неравнодушие и реальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Ни одно самое процветающее государство не заменит нашей с вами помощи друг другу, — подчеркнула актриса.
Напомним, ранее публицист Сергей Пархоменко назвал погибшую основательницу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством» и сравнил с ней президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер.
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Шоу-бизнес , Сергей Пархоменко , Нюта Федермессер , Татьяна Друбич , Деловая газета "Взгляд"
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