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Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитым 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА
Певец Султан Ураган, чья песня «На дискотеку» за короткое время стала настоящим хитом, рассказал, как стал знаменитым. По словам Султана Хажироко — это настоящее имя исполнителя, путь к популярности оказался для него непростым. Но он продолжал заниматься своим любимым делом, создавая музыку, а его команда смогла донести это творчество до поклонников.
Поп-король отечественной эстрады рассказал о новом рекорде в своем Instagram.
Композицию о сельской дискотеке, которая набрала на YouTube рекордные 85 миллтонов просмотров, Султан изначально задумывал сделать в стиле регги, просто для себя. Однако через пару часов студийной работы был записан именно этот трек, а приглашенный Мурат Тхагалегов помог исполнить припевы песни.
«Мы сделали прекрасный дуэт. Большая часть нашей страны просмотрела мою песню», — признается артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Теперь Султана начали узнавать на улице. Фанаты просят у не го автографы, подходят сделать селфи. Певец отмечает, что такое повышенное внимание — часть жизни любого известного артиста. Оно ему, конечно, льстит, но не всегда только радует.
«Периоды восприятия этого тоже разные: от эйфории до апатии. Каждый человек по-своему проживает свою, какая бы она ни была, известность», — говорит Султан Ураган.
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