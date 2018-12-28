Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитым

Певец Султан Ураган, чья песня «На дискотеку» за короткое время стала настоящим хитом, рассказал, как стал знаменитым. По словам Султана Хажироко — это настоящее имя исполнителя, путь к популярности оказался для него непростым. Но он продолжал заниматься своим любимым делом, создавая музыку, а его команда смогла донести это творчество до поклонников.

Поп-король отечественной эстрады рассказал о новом рекорде в своем Instagram.

Композицию о сельской дискотеке, которая набрала на YouTube рекордные 85 миллтонов просмотров, Султан изначально задумывал сделать в стиле регги, просто для себя. Однако через пару часов студийной работы был записан именно этот трек, а приглашенный Мурат Тхагалегов помог исполнить припевы песни.

«Мы сделали прекрасный дуэт. Большая часть нашей страны просмотрела мою песню», — признается артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Теперь Султана начали узнавать на улице. Фанаты просят у не го автографы, подходят сделать селфи. Певец отмечает, что такое повышенное внимание — часть жизни любого известного артиста. Оно ему, конечно, льстит, но не всегда только радует.