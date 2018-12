«Это самоубийство»: «Голос» выбрал четверку 

28 декабря на российском телевидении был в прямом эфире показан предпоследний эпизод очередного сезона музыкального проекта «Голос» — восемь участников (по два представителя каждой из команд), на минувшей неделе ставшие участниками полуфинала, сражались за попадание в четверку сильнейших. Решали судьбу конкурсантов, как и в предыдущем выпуске, наставники и телезрители.

Делая свой выбор, лидер «Ленинграда» отдал предпочтение девушке — 60 процентов против 40-ка. Схожим оказался и вердикт зрителей — таким образом, в финал пробилась Валиева.

Следом в бой вступили подопечные Лорак — Амирхан Умаев (у которого в пятницу, к слову, был день рождения) и Уку Сувисте, представившие публике соответственно «Con te partirò», написанную Франческо Сартори и Лучио Кварантото для Андреа Бочелли , и «You Raise Me Up» дуэта Secret Garden (что любопытно, под аккомпанемент хора).

В паузе, связанной с продолжавшимся голосованием зрителей, противники исполнили знаменитую «Так же, как все» вместе с группой «А'Студио», после чего был назван еще один финалист шоу. Им с огромным перевесом стал Умаев, более чем в два раза обогнавший соперника.

Уже после обработки результатов зрительского голосования и оглашения вердикта наставника Нагиеву пришлось констатировать, что из борьбы выбывает Андрей, по всем статьям уступивший Шаэну.

Закрыли выпуск ученики Меладзе — София Тарасова и Петр Захаров, мастерски спевшие «We are the world» Майла Джексона и русский вариант легендарной «Over and over», которую когда-то исполнял Фрэнк Синатра. Выступления подопечных Константина впечатлили абсолютно всех наставников: Шнуров, к примеру, признался, что лишь благодаря этим номерам у него появилось новогоднее настроение.