Малахов опубликовал «детсадовское» фото

«Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова», — подписал фото журналист.

Малахов также, отметил на снимке своего давнего друга DJ Грува, с которым ходил в одну группу. Музыкант отреагировал в комментариях.

«И у меня сохранилась эта фотография, дружище», — подчеркнул диджей.

Поклонники по достоинству оценили наряд звезды. И на вопрос: «Какой костюм выбрать 40 лет спустя?» посоветовали Малахову снова облачиться в гусара.

«Костюмчик можно и повторить, гусаров нынче не хватает», — заявила подписчица @moueette.

Публикация набрала уже почти 50 тысяч лайков.