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Малахов опубликовал «детсадовское» фото 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: instagram.com/malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов выложил в Instagram фотографию из детского сада «Воробышек», на которой он предстал в образе гусара. На снимке есть ещё одна будущая звезда отечественного шоу-бизнеса.
«Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова», — подписал фото журналист.
Малахов также, отметил на снимке своего давнего друга DJ Грува, с которым ходил в одну группу. Музыкант отреагировал в комментариях.
«И у меня сохранилась эта фотография, дружище», — подчеркнул диджей.
Поклонники по достоинству оценили наряд звезды. И на вопрос: «Какой костюм выбрать 40 лет спустя?» посоветовали Малахову снова облачиться в гусара.
«Костюмчик можно и повторить, гусаров нынче не хватает», — заявила подписчица @moueette.
Публикация набрала уже почти 50 тысяч лайков.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Андрей Миронов , Лариса Голубкина
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