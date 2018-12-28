Малахов опубликовал «детсадовское» фото 

Телеведущий Андрей Малахов выложил в Instagram фотографию из детского сада «Воробышек», на которой он предстал в образе гусара. На снимке есть ещё одна будущая звезда отечественного шоу-бизнеса.
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Вот так я встречал Новый 1979 год))) Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Ёлка в детском саду «Воробышек» с участием @djgrooverussia)) Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет спустя? #елкипогородумчатся
«Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова», — подписал фото журналист.
Малахов также, отметил на снимке своего давнего друга DJ Грува, с которым ходил в одну группу. Музыкант отреагировал в комментариях.
«И у меня сохранилась эта фотография, дружище», — подчеркнул диджей.
Поклонники по достоинству оценили наряд звезды. И на вопрос: «Какой костюм выбрать 40 лет спустя?» посоветовали Малахову снова облачиться в гусара.
«Костюмчик можно и повторить, гусаров нынче не хватает», — заявила подписчица @moueette.
Публикация набрала уже почти 50 тысяч лайков.