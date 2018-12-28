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Боня поучаствовала в записи программы Елены Малышевойinstagram.com/victoriabonya 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/victoriabonya
Бывшая звезда телепроекта «ДОМ-2»Виктория Боня поучаствовала в записи передачи «Жить здорово» Елены Малышевой. 39-летняя Боня поразила всех откровенным нарядом, который, по мнению зрителей, оказался не уместен на программе о здоровье.
Кадр из передачи
Очередной выпуск «Жить здорово» вышел 26 декабря. Серию передач в окончании сезона авторы посвятили новогодним праздникам. Боне «досталась» тема переедания. Женщина заявила, что старается не пользоваться медикаментами и предпочитает народные средства. В случае переедания, она отметила, что будет пить много воды с лимоном. Однако медики уверили звезду, что при возникновении этой проблемы потреблять много жидкости не стоит, а лучше пойти прогуляться на свежем воздухе, поскольку физические нагрузки благоприятно влияют на пищеварение.
Впрочем внимание зрителей в первую очередь затронули не разговоры о здоровом образе жизни. Пользователи соцсетей обратили внимание на наряд Бони — короткое обтягивающее синее платье с глубоким декольте. Starhit сообщает, что многие остались недовольны внешним видом женщины и посчитали его неуместным на программе о здоровье.
«Виктория, вы перепутали съемочную площадку Малышевой с ''Голубым огоньком''?» — привёл портал Открыто.lv слова одного из подписчиков Бони в Instagram.
Фотографию в этом же самом платье Виктория выложила в своём аккаунте в Instagram. Однако здесь её поклонники по достоинству оценили наряд звезды. Публикация собрала сотни восторженных комментариев и более 50 тысяч лайков.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Виктория Боня , StarHit
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