Боня поучаствовала в записи программы Елены Малышевойinstagram.com/victoriabonya

Бывшая звезда телепроекта «ДОМ-2» Виктория Боня поучаствовала в записи передачи «Жить здорово» Елены Малышевой . 39-летняя Боня поразила всех откровенным нарядом, который, по мнению зрителей, оказался не уместен на программе о здоровье.

Кадр из передачи

Очередной выпуск «Жить здорово» вышел 26 декабря. Серию передач в окончании сезона авторы посвятили новогодним праздникам. Боне «досталась» тема переедания. Женщина заявила, что старается не пользоваться медикаментами и предпочитает народные средства. В случае переедания, она отметила, что будет пить много воды с лимоном. Однако медики уверили звезду, что при возникновении этой проблемы потреблять много жидкости не стоит, а лучше пойти прогуляться на свежем воздухе, поскольку физические нагрузки благоприятно влияют на пищеварение.

Впрочем внимание зрителей в первую очередь затронули не разговоры о здоровом образе жизни. Пользователи соцсетей обратили внимание на наряд Бони — короткое обтягивающее синее платье с глубоким декольте. Starhit сообщает, что многие остались недовольны внешним видом женщины и посчитали его неуместным на программе о здоровье.

«Виктория, вы перепутали съемочную площадку Малышевой с ''Голубым огоньком''?» — привёл портал Открыто.lv слова одного из подписчиков Бони в Instagram.

Фотографию в этом же самом платье Виктория выложила в своём аккаунте в Instagram. Однако здесь её поклонники по достоинству оценили наряд звезды. Публикация собрала сотни восторженных комментариев и более 50 тысяч лайков.