Пугачева удивила поклонников сексуальными позами

На странице welcomepoint в Instagram появились видео с гостями дня рождения жены Игоря Крутого. На одном из роликов запечатлена певица Алла Пугачева

Для видео Пугачева показала несколько поз и танцевальных движений.

«Печально смотреть на молодящуюся бабушку, заторможенность движений, выдает возраст», — так прокомментировал ролик пользовательница @oks235 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Однако многим комментаторам видео понравилось.

«Сексбомба», — написал @dmitriisolovev5233.

«Алла Борисовна вы очаровашка, красотка!Храни вас Господь!» — добавила @tarabanalla.

«Многие хотели бы так выглядит в вашем шикарном возрастееее», — отметила @leilya_nigmatullina.

«Есть еще порох в пороховнице!» — заявила @magomedova1963.

Ранее Пугачева опубликовала в Instagram афишу концерта «Алла Пугачёва. P. S.». Концерт состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летнего юбилея артистки. Интернет-пользователи критиковали певицу и посоветовали ей «не позориться»: они заявили, что ее голос «уже не тот», поэтому выступать ей не стоит.