Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала участницей программы «Эксклюзив». Об этом сообщается в анонсе, опубликованном на сайте «Первого канала».
Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что Брухунову называют «разрушительницей брака» Петросяна и Елены Степаненко.
«Новая муза знаменитого юмориста, та самая Татьяна, только в этой студии она готова рассказать всё», — заявил Борисов.
Выпуск «Эксклюзива» с ее участием покажут в воскресенье, 30 декабря, в 18:20.
В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко. СМИ называли новой спутницей 73-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
Соседи девушки по старой квартире сообщили «Комсомольской правде», что ее мать проговорилась о беременности дочери. Информацию о беременности опровергала сама Брухунова и адвокат Петросяна Сергей Жорин.