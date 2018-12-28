Помощница Петросяна согласилась рассказать об их отношениях

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала участницей программы «Эксклюзив». Об этом сообщается в анонсе, опубликованном на сайте «Первого канала».

«Новая муза знаменитого юмориста, та самая Татьяна, только в этой студии она готова рассказать всё», — заявил Борисов.

Выпуск «Эксклюзива» с ее участием покажут в воскресенье, 30 декабря, в 18:20.

В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко. СМИ называли новой спутницей 73-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.