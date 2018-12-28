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Пугачева обошла Шнура по ценнику за новогоднюю ночь 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 минут назад
Выяснилось, что самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева — ее гонорар составляет 350 тысяч евро.
В преддверии Нового года стало известно, сколько стоит участие звезд российской эстрады в праздничных мероприятиях 31 декабря.
Выяснилось, что самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева — ее гонорар составляет 350 тысяч евро (около 28 миллионов рублей) за выступление в новогоднюю ночь.
Следом за примадонной в рейтинге самых дорогих артистов следует группа «Ленинград» — они просят от 150 тысяч долларов до 250 тысяч евро. Король российской эстрады Филипп Киркоров выступает в новогоднюю ночь за 100 тысяч евро, а Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и «Би-2» обойдутся организаторам мероприятий от 50 до 70 тысяч евро.
Большая часть молодых рэперов, например Feduk, готов выступить за 15 тысяч евро, а вот Сергей Лазарев, Диана Арбенина и Дима Билан оценивают свои концерты выше — от 25 до 30 тысяч евро.
Новомодные Егор Крид и Ольга Бузова установили не самый большой гонорар — по два миллиона рублей. Владимир Пресняков, Глюкоза и Лена Темникова еще меньше — по полтора миллиона. Замыкает список артистов на Новый год певица Монеточка — она готова выступить всего за миллион рублей, пишет «Московский комсомолец».
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Крид , Сергей Лазарев , Владимир Пресняков , Николай Басков , Дима Билан , Диана Арбенина , Светлана Лобода , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Московский комсомолец
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