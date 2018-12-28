Пугачева обошла Шнура по ценнику за новогоднюю ночь

Выяснилось, что самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева — ее гонорар составляет 350 тысяч евро.

В преддверии Нового года стало известно, сколько стоит участие звезд российской эстрады в праздничных мероприятиях 31 декабря.

Выяснилось, что самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева — ее гонорар составляет 350 тысяч евро (около 28 миллионов рублей) за выступление в новогоднюю ночь.