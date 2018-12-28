Певица Слава раскритиковала сбор денег детям на телеканалах

Популярная российская певица Слава ( Анастасия Сланевская ) выложила в Instagram видео , в котором раскритиковала федеральные телеканалы за проведение благотворительных акций в помощь больным детям. Артистка назвала такие ситуации «тварительностью» и призвала помогать нуждающимся «тихо».

«Это что такое? Как не стыдно собирать копейки с людей, давить на жалость?!» — недоумевает певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

По её словам, показной благотворительностью также занимаются состоятельные предприниматели и их жёны, у которых стоимость серёжек сравнима со стоимостью аппарата МРТ.

«Устраивают какие-то конкурсы, типа, «давайте поможем ребёночку», «давайте я дам платье напрокат». Помоги просто так, отдай свои деньги», — негодует Слава.

Артистка заявила, что селебрити, таким образом, стремятся набрать популярность.

«Как у вас совести хватает?! Как вам не стыдно?! Как меня это бесит!» — продолжает певица.

Крик души звезды по достоинству оценили её подписчики.

«Молодец! Сказала всю правду! У этих «богатейших», про кого говорите — душа нищебродская», — поддержала певицу @lanvin111 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Права 100%! В священных книгах написано, что "правая рука не должна знать, что делает левая!"» — заявила подписчица под ником @ni.na7986.

«Добро надо делать молча и уж точно не ждать в ответ благодарности, » — резюмирует @olga3105irkutsk.

Видео просмотрели уже более 150 тысяч пользователей.