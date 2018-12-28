Популярная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) выложила в Instagram видео, в котором раскритиковала федеральные телеканалы за проведение благотворительных акций в помощь больным детям. Артистка назвала такие ситуации «тварительностью» и призвала помогать нуждающимся «тихо».
«Это что такое? Как не стыдно собирать копейки с людей, давить на жалость?!» — недоумевает певица (орфография и пунктуация автора сохранены).
По её словам, показной благотворительностью также занимаются состоятельные предприниматели и их жёны, у которых стоимость серёжек сравнима со стоимостью аппарата МРТ.
«Устраивают какие-то конкурсы, типа, «давайте поможем ребёночку», «давайте я дам платье напрокат». Помоги просто так, отдай свои деньги», — негодует Слава.
Артистка заявила, что селебрити, таким образом, стремятся набрать популярность.
«Как у вас совести хватает?! Как вам не стыдно?! Как меня это бесит!» — продолжает певица.
Крик души звезды по достоинству оценили её подписчики.
«Молодец! Сказала всю правду! У этих «богатейших», про кого говорите — душа нищебродская», — поддержала певицу @lanvin111 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Права 100%! В священных книгах написано, что "правая рука не должна знать, что делает левая!"» — заявила подписчица под ником @ni.na7986.
«Добро надо делать молча и уж точно не ждать в ответ благодарности, » — резюмирует @olga3105irkutsk.
Видео просмотрели уже более 150 тысяч пользователей.