Опять, Марат? Тарасова высказалась о рукоприкладстве Башарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об избиении жены актером Маратом Башаровым. Несколько лет назад Тарасова публично раскритиковала артиста за схожий инцидент, в котором пострадала его предыдущая супруга.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать избиение жены актером Маратом Башаровым, которого она знает еще со времен съемок спортивно-развлекательной передачи «Ледниковый период». Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» , касающийся скандального инцидента с участием артиста, Татьяна Анатольевна заявила, что «не будет ничего говорить» на эту тему, а затем бросила трубку.

В свою очередь теща 44-летнего Башарова раскрыла некоторые подробности нападения актера на ее дочь Елизавету Шевыркову. Как рассказал неназванный источник в больнице, пообщавшийся о случившемся с тещей Марата, супруга артиста приехала в госпиталь примерно в 05:00 по московскому времени в сопровождении матери. Согласно ФАН,

Башаров напал на супругу в лифте жилого комплекса несколькими часами ранее. Отмечается также, что женщина убегала с ребенком от мужа, но он догнал ее и ударил.

Об избиении Шевырковой стало известно утром 27 декабря благодаря брату Елизаветы Федору, подтвердившему слухи о попадании жены Башарова в больницу.

По информации РЕН ТВ, в результате избиения Елизавета провела в госпитале всю ночь в компании матери. Брат Шевырковой при этом заявил, что произошедший случай стал далеко не первым инцидентом с рукоприкладством Башарова в отношении женщины.

Так, первая подобная ситуация, по его словам, случилась еще в минувшем году: по ее итогам Елизавете пришлось обратиться в травмпункт с повреждением руки. Родные Шевырковой тогда предпочли не распространяться о случившемся из-за Марселя, общего сына четы, которому минувшим летом исполнилось всего два года.

Буйный характер актера проявился еще в ходе его предыдущего брака, заключенного с Екатериной Архаровой в мае 2014 года. Всего спустя пару месяцев после бракосочетания женщина, согласно СМИ, была помещена в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. В ноябре того же года Екатерина стала гостьей программы «Пусть говорят», на съемках которой подробно рассказала об избиении мужем. В 2015-м они развелись.

Тот инцидент, как оказалось впоследствии, сильно задел Тарасову, коллегу Башарова по нескольким сезонам шоу о фигурном катании «Ледниковый период». Встретившись с артистом в студии программы «Сегодня вечером», Татьяна Анатольевна резко осудила поведение Марата, призвав его «тактично извиниться».

«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — сказала тренер. — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…»

Сам Башаров в ответ на претензии Тарасовой заявил, что «все люди ссорятся», а Татьяна Анатольевна «не знает, что было на самом деле и кто кого бил». Вместе с тем артист все-таки принес извинения Екатерине, посетовав, что «не оправдал надежд».

Архарова, что примечательно, решила не подавать в суд на артиста, пожалев дочку Башарова Амели от фактического брака с Елизаветой Круцко , с которой актер расстался еще в 2009-м.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — говорила Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

В ноябре минувшего года Марат, выступая на Первом канале, отверг все обвинения Екатерины, попутно призвав Тарасову «верить не слухам, а сердцу».