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Spice Girls перепишут словах двух своих хитов для политкорректности 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитые «перчинки», похоже, решили быть максимально толерантными, и намерены переписать некоторые слова в двух хитах группы. Все из-за движения MeToo стремительно набирающим силу на Западе, которое яростно борется за права женщин, выступая против домогательства и насилия. Участницы Spice Girls не хотят, чтобы их вслед за многими знаменитостями обвиняли в расизме, сексизме или дискриминации.
Группа Spice Girls приняла решение переписать свои хиты из-за движения MeToo, выступающего против домогательств и насилия в отношении женщин. Потому, в соответствии с новыми общественными трендами будут видоизменены слова песен Spice Up Your Life и Last Time Lover.
Как отмечает The Sun, раньше звездам тоже приходилось корректировать тексты свои хитов. Это случилось 12 лет назад, когда участники ЛГБТ движения обвинили певиц в дискриминации. Так что певицы переписали текст сингла 2 Become 1.
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