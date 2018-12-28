«Его кличка Антонина»: Лолита назвала геев при власти

Российская артистка Лолита Милявская поделилась слухами, которые ходят в Германии о нетрадиционной сексуальной ориентации депутата Верховной рады Антона Геращенко. По сведениям певицы, «подпольная кличка» Геращенко — Антонина.

Певица Лолита Милявская во время интервью с журналисткой Светланой Крюковой высказала свое мнение о депутате Верховной рады Антоне Геращенко, ставшем инициатором создания скандального сайта «Миротворец».

По словам Милявской, в Германии ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации украинского депутата. Также певица заявила, что «подпольная кличка» Геращенко — Антонина.

Милявская добавила, что украинский депутат заслуживает более грубого определения, чем гей, так как это слово описывает только сексуальную ориентацию человека, а не его суть.

Фрагмент видеозаписи с интервью Милявской был опубликован на странице украинского политика Александра Онищенко в его фейсбуке.

Напомним, что на днях большой резонанс в российском обществе вызвали скандальные высказывания певицы Лолиты Милявской о Крыме . Свое заявление относительно полуострова Милявская сделала в интервью YouTube-каналу Крючок.TV.

«Я по сути своей пацифист, — сказала Лолита. — То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я — гражданка России».

Артистка также уточнила, что вся постсоветская эстрада разделилась на два лагеря из-за разногласий между Россией и Украиной. Однако сама Милявская не собирается «делить слушателей на российских и украинских».

Большинство пользователей соцсетей строго осудили слова певицы, напомнив, что ей был запрещен въезд на территорию Украины, несмотря на то что она является уроженкой Закарпатской области.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказал предположение, что Милявская «ждет медали от президента Украины Петра Порошенко ».

«Ведь она просто, сама того не ведая, всеми силами надувает его предвыборный рейтинг», — сказал блогер в интервью ФАН.

Манукян также выразил надежду, что сами жители полуострова «выскажут Милявской все, что они о ней думают, а россияне, практически единогласно поддержавшие воссоединение Крыма с Россией, „наградят“ Лолиту презрением и просто будут бойкотировать ее концерты».

Власти Крыма также прокомментировали слова певицы. По мнению первого вице-спикера Крыма Ефима Фикса, для Милявской «Конституция Российской Федерации и законы России не указ», раз она позволяет себе высказывания такого рода.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего», — приводит слова вице-спикера Крыма РИА «Новости».

Сама певица позже попыталась пояснить свои слова, заявив, что ее фразу «вырвали из контекста».

«Рекомендую посмотреть все интервью, — цитирует слова Лолиты RT. — Я гражданка России и въезжала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. То, что мой горшок с детства стоял в Ялте… Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира… Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой».

Ранее Лолита поддерживала вхождение Крыма в состав России в результате референдума. В конце 2014 года она говорила, что общается со многими жителями Крыма, которые «счастливы после вхождения в Россию». В этом контексте скандальное заявление Лолиты о полуострове выглядит противоречиво.

В том же интервью Милявская рассказала, что ее пожилая мать была избита в Киеве за русскую речь. По словам артистки, этот инцидент произошел еще в 2013 году.

«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: «Ты что, по-русски говоришь?» — и мама получила в голову», — рассказала певица.

В 2017 году Лолиту не пустили на территорию Украины, причиной этого стало выступление на фестивале в Керчи, прошедшее в 2015-м. Лолиту, которая направлялась на Украину в поезде, пограничники высадили из вагона.