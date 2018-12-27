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Рита Дакота стала участницей ДТП во время поездки на такси 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Рита Дакота попала в аварию во время поездки на такси.
Об этом она рассказала в комментарии к записи в Instagram Ксении Бородиной, в которой телеведущая обратила внимание на неаккуратную езду водителей такси и многочисленные аварии, в которые они попадают.
«Неадекватный, не говорящий по-русски мужик. Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят», — прокомментировала запись Дакота.
Подписчики Бородиной упрекнули Риту в излишней резкости, с которой она отозвалась о водителе. Другие же поддержали певицу, отметив, что не говорящим по-русски водителям трудно объяснить маршрут.
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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