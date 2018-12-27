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Степаненко после развода держит Петросяна на коротком поводке 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: кадр из программы
Состоялось очередное судебное заседание по разделу имущества знаменитых экс-супругов. Адвокат юмориста Сергей Жорин поделился подробностями.
Юрист рассказал, что дело сдвинулось с мертвой точки. По его словам, сторона Елены Степаненко представила много томов оценки. Полная опись имущества артистов с фотографиями составляет 50 томов.
Жорин отметил, что после развода юмористов "все начало развиваться очень динамично". "Поскольку Степаненко не удалось затянуть бракоразводный процесс, то мы скоро закончим и с разделом", — цитирует защитника Петросяна РЕН ТВ.
Адвокат считает, что скоро бывшие супруги наконец-то начнут счастливую жизнь, "но уже отдельно". Пока же Степаненко держит бывшего мужа, как говорится, на коротком поводке. Ведь, по словам Сергея Жорина, артист до сих пор не имеет доступа к общей с юмористкой квартире, в которой она сейчас проживает.
При этом Евгений Петросян исправно платит за жилплощадь. Но, видимо, портить отношения ему себе дороже. "Он не хочет ссориться со Степаненко, потому ее не трогает. Он считает, что стоимость квартиры сильно завысили", — рассказал Жорин.
Вместе с тем, юрист подчеркнул, что сторона Степаненко не смогла документально подтвердить заявление о совместно нажитом имуществе, о выводе денег со счетов. По итогам судебного заседания слушания отложили на 17 января.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , РЕН ТВ
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