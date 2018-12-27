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Тимати подарил фанатке двухкомнатную квартиру в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Рэпер Тимати подарил своей поклоннице двухкомнатную квартиру в Москве. Как сообщает StarHit, счастливица выиграла квартиру в лотерею, организованную лейблом Black Star, который возглавляет Тимати.
Победительница конкурса, Елизавета Мякишева, стала обладательницей квартиры в жилом комплексе «Пироговская ривьера». Ключи от квартиры девушка получила из рук самого рэпера.
«Вспоминая этот момент, вновь и вновь накатываются слезы. Это слезы радости, счастья! Я не могу описать даже и малейшую часть этих эмоций, это непередаваемые ощущения, эмоциональный взрыв», — поделилась эмоциями Елизавета.
К слову, в конкурсе от Black Star разыгрывается также автомобиль «Роллс Ройс Фантом».
Шоу-бизнес , Москва
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