Тимати подарил фанатке двухкомнатную квартиру в Москве

Рэпер Тимати подарил своей поклоннице двухкомнатную квартиру в Москве . Как сообщает StarHit, счастливица выиграла квартиру в лотерею, организованную лейблом Black Star, который возглавляет Тимати.

Победительница конкурса, Елизавета Мякишева, стала обладательницей квартиры в жилом комплексе «Пироговская ривьера». Ключи от квартиры девушка получила из рук самого рэпера.

«Вспоминая этот момент, вновь и вновь накатываются слезы. Это слезы радости, счастья! Я не могу описать даже и малейшую часть этих эмоций, это непередаваемые ощущения, эмоциональный взрыв», — поделилась эмоциями Елизавета.

К слову, в конкурсе от Black Star разыгрывается также автомобиль «Роллс Ройс Фантом».