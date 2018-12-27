Теща Башарова рассказала подробности избиения дочери

Теща Марата Башарова рассказала подробности избиения дочери. Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник в медучреждении, куда Елизавета Шевыркова вместе с матерью обратились после избиения, инцидент произошел в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» около двух часов ночи.

Елизавета убегала от супруга вместе с двухлетним сыном Марселем, Башаров догнал и ударил ее.

Ранее брат пострадавшей рассказал СМИ, что у Елизаветы Шевырковой сломан нос. По его словам, это не первый случай, когда Башаров поднимает руку на жену. В 2017 году актер напал на Шевыркову после их поездки в Доминикану и повредил ей руку.