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Теща Башарова рассказала подробности избиения дочери 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Теща Марата Башарова рассказала подробности избиения дочери. Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник в медучреждении, куда Елизавета Шевыркова вместе с матерью обратились после избиения, инцидент произошел в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» около двух часов ночи.
Елизавета убегала от супруга вместе с двухлетним сыном Марселем, Башаров догнал и ударил ее.
Ранее брат пострадавшей рассказал СМИ, что у Елизаветы Шевырковой сломан нос. По его словам, это не первый случай, когда Башаров поднимает руку на жену. В 2017 году актер напал на Шевыркову после их поездки в Доминикану и повредил ей руку.
Шоу-бизнес , Марат Башаров
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