Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме

Лолита объяснилась за слова о Крыме

Певица Лолита Милявская в комментарии RT объяснила свое заявление об «украинском» Крыме , сделанное в ходе интервью Youtube-каналу «Крючок TV».

Артистка рекомендовала посмотреть интервью полностью, не вырывая фраз из контекста.

«Мой горшок с детства стоял в Ялте… Я там выросла, у родителей была трёхкомнатная квартира… Это моё внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друг друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем», — сказала Милявская.

По словам певицы, когда она была маленькой, Крым был частью Украины, и в этом нет политики. Сейчас она хочет, чтобы «вся эта вакханалия» с враждой двух стран скорее закончилась.

При этом Милявская поблагодарила Россию за то, что в Крыму остались таблички с названиями улиц на украинском языке. По ее словам, «это говорит об уважении».

Ранее в интервью Youtube-каналу «Крючок TV» Милявская призналась, что Крым для нее остался украинским в душе.