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Петросян до сих пор не может попасть в свою квартиру 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Елена Степаненко до сих пор не пускает Евгения Петросяна в их общую квартиру. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин телеканалу РЕН-ТВ.
«Петросян до сих пор не имеет доступа к квартире, хотя и платит за нее, он не хочет ссориться со Степаненко, потому ее не трогает», — сказал Жорин.
Он рассказал, что дело о разделе имущества бывших супругов, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Защита Степаненко предоставила суду опись имущества, «очень большой объем» — 50 томов.
По его словам, после того как развод был оформлен, дело развивается «очень динамично».
«Мы вчера созванивались с Петросяном, когда он вернётся, мы с ним подготовим позицию. Думаю, что в скором времени мы закончим, и бывшие супруги начнут счастливую жизнь, но уже отдельно», — отметил адвокат.
Очередное заседание суда по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко состоится 17 января.
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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