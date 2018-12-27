Петросян до сих пор не может попасть в свою квартиру

«Петросян до сих пор не имеет доступа к квартире, хотя и платит за нее, он не хочет ссориться со Степаненко, потому ее не трогает», — сказал Жорин.

Он рассказал, что дело о разделе имущества бывших супругов, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Защита Степаненко предоставила суду опись имущества, «очень большой объем» — 50 томов.

По его словам, после того как развод был оформлен, дело развивается «очень динамично».

«Мы вчера созванивались с Петросяном, когда он вернётся, мы с ним подготовим позицию. Думаю, что в скором времени мы закончим, и бывшие супруги начнут счастливую жизнь, но уже отдельно», — отметил адвокат.

Очередное заседание суда по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко состоится 17 января.