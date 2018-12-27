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Шепелев сделал неожиданное признание о провале в кино 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий сообщил, что дебютировал в кино. Новость он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Ведущий шоу "На самом деле" на Первом канале удивил поклонников. Дмитрий Шепелев выложил видео со съемочной площадки.
"У меня сегодня дебют в кино. Можете меня поздравить. Мой предыдущий дебют в кино был очень успешным. Я сыграл роль. Ее вырезали из фильма. В общем, все удалось. Ну, в добрый путь. Посмотрим, что будет на этот раз. Я играю самого себя. Это очень прикольно", — поделился телеведущий.
Однако подробностей о том, из какой ленты его вырезали, а в какой он снимается сейчас, Шепелев не рассказал.
В ролике на съемочной площадке можно заметить режиссера Илью Куликова и актрису Ольгу Дибцеву. Можно предположить, что Дмитрий Шепелев получил роль в новом сериале "Мылодрама". О его запуске было объявлено в апреле 2018 года.
Напомним, ранее популярный телеведущий сообщил, что впервые принял участие в озвучке мультфильма. Он разместил в Stories кадры и видео, где общается со звукорежиссером.
Шепелев написал, что впервые озвучивает детский мультфильм. При этом он пообещал, что подробности не заставят себя ждать. Но до сих пор детали неизвестны: будет ли это отечественный или зарубежный мультик.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ольга Дибцева , Илья Куликов , Дмитрий Шепелев
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