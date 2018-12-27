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СМИ перепутали жен Башарова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
СМИ перепутали бывшую и нынешнюю жен актера Марата Башарова, пишет «Газета.ру». Радиостанция «Говорит Москва» обратилась за комментариями о побоях к бывшей супруге Башарова Елизавете Круцко, приняв ее за нынешнюю жену актера Елизавету Шевыркову.
Круцко в свою очередь заявила, что Башаров не бил ее, и пообещала провести расследование, чтобы выяснить, откуда появилась такая информация.
Башаров избил новую жену
Позже выяснилось, что в базе данных журналистов Елизавета Круцко была записана под фамилией Башарова, что и привело к путанице.
Напомним, утром стало известно, что Марат Башаров сломал нос своей жене. Как рассказали родственники Елизаветы Шевырковой, артист поднял руку на супругу уже не в первый раз.
Шоу-бизнес , Елизавета Круцко , Марат Башаров , Газета.Ru , Радиостанция "Говорит Москва"
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