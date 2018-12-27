СМИ перепутали жен Башарова

Круцко в свою очередь заявила, что Башаров не бил ее, и пообещала провести расследование, чтобы выяснить, откуда появилась такая информация.

Позже выяснилось, что в базе данных журналистов Елизавета Круцко была записана под фамилией Башарова, что и привело к путанице.

Напомним, утром стало известно, что Марат Башаров сломал нос своей жене. Как рассказали родственники Елизаветы Шевырковой, артист поднял руку на супругу уже не в первый раз.