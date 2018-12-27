Мама Тимати призналась, что безграмотная женщина из деревни стала для нее второй матерью

Мама Тимура Юнусова (рэпера Тимати) также является популярным блогером. На страницу Симону подписаны около трех миллионов человек. Чаще всего она делится фотографиями и видео с внучкой Алисой — дочкой сына и модели Алены Шишковой. Из-за занятости родителей Алиса большую часть времени проводит с Симоной, вместе они ходят на праздники, посещают занятия и ездят в путешествия. Но иногда женщина пишет увлекательные истории из своей жизни, которые очень трогают ее читателей. Она поделилась рассказом про тетю Нюру, которая работала в их семье домработницей и стала для не второй мамой.

По ее словам, Нюра родилась в бедной крестьянской семье, где из 12 детей выжили только четверо. Она была старшей. Как и во многих многодетных семей в то время у детей были они валенки на всех, поэтому они часто бегали по холоду босиком. Наверное, поэтому по предположению Симоны, «ее Нюра» отличилась крепким здоровьем и перешагнула через девяностолетний юбилей. Из-за бедности семьи Нюра лишилась многому — не смогла получить образование и выйти замуж, потому что ее любимый был еще беднее.

«Из за отсутствия одежды и обуви, Нюрка не могла посещать школу и до конца жизни осталась безграмотной, зато природа наградила её таким чувством такта, что с ней всегда было комфортно в любой ситуации», — поделилась Симона.

Когда Нюра достигла совершеннолетия, ее отправили на заработки в Москву. Так она попала в дом к ее бабушке и дедушке по папиной линии.

«Дружные, весёлые врачи, учили деревенскую девушку постигать азы еврейской кухни, да и вообще всему, что умели сами. Впоследствии, тётя Нюра станет для меня второй мамой и пожизненной соперницей мамы первой, в борьбе за меня, но всё это будет позже», — поделилась женщина.

Трогательная историю про тетю Нюру не оставила равнодушными подписчиков Симоны, многие из них захотели услышать продолжение о ее жизни. Также фолловеры отметили, что у мамы рэпера живой и увлекательный язык и предложили ей написать книгу. Свой пост Симона сопроводила фотографией своей любимицы Алисы, которая смотрит на заснеженный пейзаж из панорамного окна.