В деле о разделе имущества Петросяна и Степаненко нашли пропавшие 67 картин

Заседание проходило в закрытом режиме.

"Мы сейчас будем знакомиться с томами, мы сдвинулись с мертвой точки. Ранее было заявлено, что из дела пропали листы с описью картин, сегодня в представленных в материалах эти 67 картин нашлись", — сказал Жорин журналистам.

Рассмотрение дела продолжится 17 января 2019 года.

Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.

Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала. Также под арестом находятся счета Петросяна и Степаненко.