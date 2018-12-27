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Мать Лолиты избили в Киеве
Мать Лолиты избили в Киеве

В деле о разделе имущества Петросяна и Степаненко нашли пропавшие 67 картин 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Фото: официальный сайт Евгения Петросяна
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что бывшая жена юмориста Елена Степаненко в ходе судебного заседания представила несколько томов с оценкой имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме.
"Мы сейчас будем знакомиться с томами, мы сдвинулись с мертвой точки. Ранее было заявлено, что из дела пропали листы с описью картин, сегодня в представленных в материалах эти 67 картин нашлись", — сказал Жорин журналистам.
Рассмотрение дела продолжится 17 января 2019 года.
Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала. Также под арестом находятся счета Петросяна и Степаненко.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , РИА Новости
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