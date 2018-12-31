Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

Юморист оказался инфицирован бывшей женой. Татьяна Брухунова сделал заявление.

Татьяна Брухунова — 30-летняя любовница 73-летнего Евгения Петросяна — рассказала, как спасла ему жизнь.

"Несколько лет назад Евгений Ваганович сильно заболел, — вспоминает Татьяна. — У него был грипп. Несмотря на то, что температура подскочила до 39-ти, он отработал сольник в Москве — 2,5 часа, хотя мы уговаривали его отменить или перенести концерт".

"За кулисами я увидела человека с синими губами и трясущимися руками — продолжает Брухунова. — В больницу Петросян ехать категорически отказался, дома же, как выяснилось, о нем некому было заботиться. Ничего не оставалось, как привезти его ко мне. Провалившиеся черные глаза и страшный тремор (дрожь, непроизвольные, быстрые, ритмичные колебательные движения — Прим. ред.) в руках — таким Евгений Ваганович пришел в мою квартиру".

"Важно заметить, что до этого он перенес полостную операцию на сердце, которую ему провел Лео Бокерия (было сделано протезирование клапана и устранено нарушение сердечного ритма — Прим. ред.), пил разжижающие кровь препараты. Поэтому многие лекарства ему было давать нельзя", — заверила Брухунова.

Состояние юмориста становилось все хуже.

"Он сказал мне, что хочет написать бумагу, чтобы в случае его смерти меня не загнобили, — говорит Татьяна. — Но я ответила, что умирать он будет дома, а у меня только выздоравливать".