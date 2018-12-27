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Мать Лолиты избили в Киеве
Мать Лолиты избили в Киеве

Вера Брежнева попала в «черный список» НТВinstagram.com/verver 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: instagram.com/ververa
Совсем недавно знаменитостям вручили престижную премию Нового радио «Высшая лига». Среди тех, кто получил награду, оказалась и Вера Брежнева.
Ради того, чтобы выступить на церемонии, Вера отменила все важные дела. Блондинка поразила присутствующих не только своим хитом «Ты — мой человек», но и откровенным нарядом.
Впрочем, увидеть это телезрители не смогут. Как стало известно корреспондентам Sobesednik.ru, телеканал НТВ, который будет транслировать в грядущее воскресенье телеверсию премии, вырезал из нее выступление певицы. Причина банальна: говорят, что на этом настояло телевизионное руководство.
Что не поделила звезда с телевизионщиками, остается только догадываться. Но теперь Брежнева оказалась в «черном списке».
Справедливости ради стоит отметить, что сама Вера никогда не жаловала данный телеканал. Наши корреспонденты не раз были свидетелями того, как звезда отказывалась общаться с представителями НТВ.
Впрочем, фанаты звезды надеются, что видео ее выступления они все же смогут увидеть в социальных сетях.
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Шоу-бизнес , Вера Брежнева , ИД "Собеседник" , НТВ
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