Вера Брежнева попала в «черный список» НТВinstagram.com/verver

Совсем недавно знаменитостям вручили престижную премию Нового радио «Высшая лига». Среди тех, кто получил награду, оказалась и Вера Брежнева

Ради того, чтобы выступить на церемонии, Вера отменила все важные дела. Блондинка поразила присутствующих не только своим хитом «Ты — мой человек», но и откровенным нарядом.

Впрочем, увидеть это телезрители не смогут. Как стало известно корреспондентам Sobesednik.ru телеканал НТВ , который будет транслировать в грядущее воскресенье телеверсию премии, вырезал из нее выступление певицы. Причина банальна: говорят, что на этом настояло телевизионное руководство.

Что не поделила звезда с телевизионщиками, остается только догадываться. Но теперь Брежнева оказалась в «черном списке».

Справедливости ради стоит отметить, что сама Вера никогда не жаловала данный телеканал. Наши корреспонденты не раз были свидетелями того, как звезда отказывалась общаться с представителями НТВ.

Впрочем, фанаты звезды надеются, что видео ее выступления они все же смогут увидеть в социальных сетях.