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Певица Бьянка разводится с мужем 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бьянка и Роман Безруков больше не вместе. К нелегкому решению супруги пришли обоюдно.
Некоторые посчитали, что эта информация стала всего лишь пиар-ходом со стороны певицы. Но оказалось, что это не так.
"Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было", — цитирует администратора звезды Максима Черного StarHit.
Он добавил, что, несмотря на разрыв отношений, исполнительница продолжает сотрудничать с мужем — у них общий бизнес.
В свою очередь певица призналась СМИ, что именно она стала инициатором развода. "Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу", — отметил представитель Бьянки. По его словам, артистка пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом.
Напомним, Бьянка вышла замуж за Романа в начале августа этого года. Артистка расписалась с музыкантом в Подмосковье. Примечательно, что долгое время певица старалась скрыть свои отношения с Безруковым.
Ранее ходили слухи о романе Бьянки с музыкантом Серегой. Эти слухи возникали не на пустом месте. В свое время Бьянка и рэпер вместе работали над альбомом. Артисты записали совместную композицию под названием "Крыша", на которую был снят клип.
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Шоу-бизнес , Роман Безруков , StarHit
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