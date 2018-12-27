Ведущие «Делового утра» рассказали о своей работе

До того как попали на НТВ, вы много работали ведущими, но больше на узко ориентированных каналах. Приглашение на канал НТВ было шагом вперед? И как вы попали на НТВ

Юлия: Конечно, долгое время я работала и ассоциировалась именно с телеканалом о моде, но на телевидении я с 2005 года. И начинала, кстати, в той же компании ТМК, которая сегодня производит Деловое Утро. Была администратором на проектах. Затем стала ведущей телевикторин, где проработала в течение 2 лет. Потом было два года шоу на одном популярном телеканале в паре с комиком : Конечно, долгое время я работала и ассоциировалась именно с телеканалом о моде, но на телевидении я с 2005 года. И начинала, кстати, в той же компании ТМК, которая сегодня производит Деловое Утро. Была администратором на проектах. Затем стала ведущей телевикторин, где проработала в течение 2 лет. Потом было два года шоу на одном популярном телеканале в паре с комиком Таиром Мамедовым

Также я была корреспондентом Доброго утро на Первом канале, рассказывала о моде. И, видимо, так вдохновившись модной тематикой и ушла на телеканал с этим направлением, где от корреспондента дослужилась до лица телеканала и затем стала его продюсером. Уйдя оттуда в начале 2018 года, я попала на музыкальный канал, где рассказывала о развлечениях в Москве , куда пойди и чем заняться в свободное время.

На НТВ мне подсказали прийти попробоваться коллеги. И в момент, когда я зашла в студию, можем быть у кого-то бывает также, я ощутила, что буду здесь. Даже не знаю как это описать, но мы быстро нашли общий язык с командой и быстро влилась. Во всяком случае мне так кажется)

Игорь: Когда меня позвали на кастинг для "Делового Утра", я был несколько удивлен. Как уже было подмечено, на серьезные проекты меня не утверждали, т.к. мешал сформировавшийся образ, поэтому в этот раз я шел на тракт без особых ожиданий. А если учесть тот факт, что буквально за месяц до этого побрился практически под ноль и выглядел, как юный призывник, то шансов себе почти не оставлял. Просто хотелось показать, что могу много больше, чем от меня ожидают. Через некоторое время поступило приглашение на парные пробы, а затем сообщили, что я утвержден. Признаюсь, для меня это было приятным сюрпризом.

пресс-служба

Юлия, вы работали долгое время на World Fashion Channel и были лицом этого канала, разъезжали по различным интересным командировкам. Работа в «Деловом утре2 НТВ не предполагает таких путешествий — это ежедневные записи в студии. Не скучаете по тому времени путешествий?

Юлия: Помню, как после очередной поездки сказала как устала от всего этого. Очень хотелось что-то поменять. И изменения не заставили себя ждать. Скучаю ли я? Честно могу сказать, что нет) Я правда провела в поездках почти 5 лет. Поэтому понимаю ведущих трэвел-шоу.

Игорь: С Юлей мы познакомились много лет назад, даже не вспомню, где и как это было. Когда она пришла в Деловое Утро, я уже год работал на проекте и понимал, что скорее всего поначалу ей будет нелегко подстроиться под наш формат. Поэтому старался помогать и подсказывать, тем более, что у нас всегда были добрые отношения. Хочется отметить, что довольно быстро из нас получилась хорошая команда! Думаю, даже сам не ожидал, что мы сможем подавать новости экономики и политики с такой легкостью, позитивом, а иногда и с юмором.

пресс-служба

Вы ведете „Деловое утро“ в паре. Парное ведение проще или сложнее одиночного солирования в кадре?

Юлия: Мне невероятно комфортно с Игорем. Тем более мы знакомы очень много лет. Парное ведение, не то, чтобы проще, оно интереснее и разнообразнее для зрителя, он будто сам участвует в диалоге.

Игорь: После опыта работы в кадре самостоятельно и с партнершей, могу с уверенностью сказать, что оба формата интересны. Когда ты один, вся ответственность за то, что происходит на площадке, целиком и полностью на тебе. Это помогает быть максимально собранным, уверенным в структуре интервью, например, т.к. ты его уже сам заранее построил для себя. В случае успеха — ты в центре внимания, но то же самое произойдет, если что-то пойдет не так. В парном ведении тоже есть свои плюсы и минусы. Здесь можно позволить больше импровизации как в беседах с гостем, так и в обсуждении новостей. Главное — хороший партнер, а, как я уже ответил в предыдущем вопросе, Юля как раз одна из таких. Никто из нас не тянет одеяло на себя, мы — команда. Например, если я сильнее в некоторых областях, то могу взять инициативу, если Юля больше разбирается в вопросе, то значит она будет первой скрипкой. Ведь самое важное — чтобы получился хороший контент. Пожалуй, это самое сложное в парном ведении, чтобы каждый ведущий не старался выйти на первый план, а оба были гармоничны.

Программа „Деловое утро“ часто освещает экономические события, среди спикеров бывают экономисты и политики. Как справились с такой серьёзной тематикой? Учебник экономики не пришлось снова пролистать?

Юлия: Знаю, что иду на пробы проекта с экономическим направлением, я начала погружаться в эту тему. Первое время было, действительно трудно. Но постепенно и Брекзит и : Знаю, что иду на пробы проекта с экономическим направлением, я начала погружаться в эту тему. Первое время было, действительно трудно. Но постепенно и Брекзит и ОПЕК стали мне понятны.

Юля, два с лишним года назад вы стали мамой. Среди ведущих распространено работать даже на поздних сроках беременности, если здоровье позволяет. Как у вас прошел этот период?

Я работала до упора. Более того, в роддом поехала сразу после съемки. Вышла тоже быстро, на 10й день. Конечно, сначала выходила на несколько часов, но уже через три месяца вошла в привычный ритм.

Вы как то писали в своих соцсетях, что прийти в форму после рождения дочки было не так то просто. 18 лишних килограмм долго не сдавались. Как справились?

Юлия: Ох как это было непросто. У всех вес уходит по разному, так вот мой вес "сидел" на месте год, не смотря на спорт и питание. Потом все само собой начало уходить, плюс опять спорт, питание и много, много работы.

Юля, кто занимается дочкой, пока вы на работе?

Юлия: Мне помогают няня и мама.

А вы, Игорь, планируете создать семью?

Игорь: К таким вопросам я подхожу максимально серьезно. Для того, чтобы стать родителем, ты должен обеспечить все условия, чтобы твой ребенок ни в чем не нуждался. И на данный момент я активно работаю над этим окружением.

Чем работа на НТВ отличается от всех предыдущих ваших мест работы?

Юлия: Я могу бесконечно перечислять эти пункты, но главное, что теперь я как никогда раньше проверяю правильность ударения в словах.

Игорь: Знаете, на нашей рабочей неделе на площадке всегда весело и смешно. Наш звукорежиссер Люба, милейшая девушка, часто жаловалась нам, что она в очередной раз плачет. От смеха. Кстати, у нее даже есть целый словарик в основном с моими оговорками в эфире. Чего там только нет! К сожалению, сейчас не могу ничего из этого вспомнить, но попрошу ее прислать несколько вариантов, чтобы поделиться с вами.

Игорь, вы получили большую известность благодаря ситкому „Анжелика“. Не скучаете по съемкам в кино? Планируете ли вернуться к работе актера?

Игорь: Мне очень понравилось сниматься в кино! Главная мужская роль, известный телеканал, при этом дебют в формате ситкома! Это был интересный опыт. С удовольствием повторил бы его, но в 2018 у меня просто не было на это свободного времени. Телевидение, как моя основная профессиональная площадка, требовало максимального внимания и концентрации. Но зато за это время я получил очень много опыта! Деловое Утро вообще дало много. Сейчас уверенно могу сказать, что буду себя комфортно чувствовать в любом формате от интервью до новостей или talk show. В то же время есть цель снова попробовать себя в кино, причем не только в кадре, но и по возможности за камерой в роли режиссера-постановщика. Допускаю, что кто-то скажет, что это слишком амбициозно. Согласен. Однако я живу по принципу, что мысли материализуются, поэтому верю в достижимость поставленных целей.

пресс-служба

В студии „Делового утра“ были разные гости. Интервью с кем вам запомнилось больше всего?

Юлия: У нас в гостях было огромное количество людей за это время, трудно выделить кого-то одного. Но наверно отмечу актера : У нас в гостях было огромное количество людей за это время, трудно выделить кого-то одного. Но наверно отмечу актера Эрика Робертса . Легендарный человек и приятный собеседник.

Игорь: За два года в нашей программе у меня было столько гостей, что даже сложно подсчитать их количество! В самом начале Делового Утра каждый выпуск в студию приходило по 2-3 высокопоставленных гостя. Не скрою, что это было тяжелое время. На тот момент я уже следил за новостями не только развлекательного формата, но и за политической, а также экономической жизнью страны. Но очень часто информацию о том, кто приходит, и на какую тему будет беседа, я получал в момент, когда гость уже заходил в студию. Зато это помогло довольно быстро прокачать память и формат интервью. Можно сказать, что в тот момент я морально был готов попробовать себя в серьезной программе, и Деловое Утро оказалось идеальной для этого площадкой. Было сложно, но интересно. Каждый день я приходил на съемки с удовольствием, хотелось брать новые вершины, впитывать всю неизвестную информацию, доказывать, что Игорь Лантратов — не просто очередная говорящая голова из телевизора, а думающая единица. Ну, а сейчас я уже довольно свободно могу общаться с нашими гостями на совершенно разные темы в сферах экономики и политики, в очередной для себя раз подтвреждая, что практика — лучший вид обучения.

Как оцениваете минувший год и какие цели ставите в следующем?

Юлия: Это год был продуктивным. Цели на следующий поставлены. Я люблю говорить о результатах, а планы и цели оставляю себе.

Игорь: Для меня 2018 был отличным годом. В нем было много опыта — для меня это главное. Получилось познакомиться с большим количеством интересных людей, но самое главное, что я в очередной раз осознал себя, то, кем являюсь и к чему хочу стремиться. Личностный рост — то, что должно происходить с каждым. В этом году многое было переосознано, понятно, учтено. Уверен, что 2019 станет временем, когда весь этот новый опыт материализуется в практику, что даст свои, надеюсь, очень приятные плоды. Уже сейчас продумываю несколько новых проектов, которые, надеюсь, окажутся интересными зрителям, учитывая, что традиционное телевидение теряет свои позиции. Плюс, хочу дальше развивать свой инстаграм @igorlantratov, сейчас у меня там 92 тысячи подписчиков, с которыми каждый день с удовольствием делюсь картиной мира, как я его вижу. Пусть некоторые считают, что следующий год может подложить свинью, раз пришло ее время, но в моем восприятии хрюшка — копилка, которую в 2020 будет приятно опустошить, чего желаю и всем вашим читателям!