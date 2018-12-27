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Мать Лолиты избили в Киеве
Мать Лолиты избили в Киеве

Жена Башарова отреагировала на сообщения об избиении 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Елизавета Шевыркова опровергла информацию СМИ о том, что она была сильно избита собственным мужем российским актером Маратом Башаровым, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Женщина намерена разобраться в том, кому выгодны слухи.
«Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование», — заявила Шевыркова.
Ранее родной брат Шевырковой Фёдор без согласия сестры, рассказал изданию Starhit о том, что 27 декабря Башаров сломал жене нос. Якобы женщина обратилась в больницу и всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью. Позже мужчина заявил телеканалу РЕН ТВ, что его сестра решила не писать заявление в полицию и «спустить дело на тормозах». Фёдор пояснил, что актёр не первый раз поднимает руку на свою жену и должен понести наказание.
Шоу-бизнес , Другое , РЕН ТВ , Радиостанция "Говорит Москва"
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