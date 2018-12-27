«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым

В российских соцсетях раскритиковали певицу Лолиту Милявскую , возмутившись заявлением артистки о Крыме . Пользователи, в частности, напомнили звезде эстрады, что въезд на территорию Украины для нее закрыт.

Российские пользователи социальных сетей подвергли критике певицу Лолиту Милявскую после заявления артистки по поводу Крыма. 55-летней уроженке Закарпатской области, в частности, напомнили, что решением украинских властей ей был закрыт въезд на территорию страны.

Само высказывание Лолиты многие пользователи сочли скандальным и вопиющим.

Резонансное заявление относительно полуострова, в результате референдума в 2014 году вошедшего в состав России , Милявская сделала на днях в интервью YouTube-каналу Крючок.TV.

«Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я — гражданка России», — отметила артистка.

Лолита также уточнила, что из-за разногласий между Россией и Украиной артисты постсоветской эстрады разделились на два лагеря. Сама Милявская, по ее же словам, не собирается делить слушателей на российских и украинских.

Примечательно, что в свое время Лолита неоднократно высказывалась в поддержку вхождения Крыма в состав России.

«Я за то, чтобы, например, в Крыму не стреляли. На мой взгляд, лучше бескровно и назад в Россию Крым, где люди ходят и улыбаются на улицах, — говорила Милявская в интервью «МК» в конце 2014-го. — Я с ними общаюсь и знаю, что они счастливы. А если и есть какие-то экономические трудности, то для них это фигня, когда они смотрят сейчас на Донецк.

Я не вижу никакой агрессии со стороны России, я вижу желание договориться и вижу, что давят на Россию. И не считаю, что нужно подставлять щеки. Хватит, наподставлялись! В этом смысле я точно поддерживаю ответные санкции. Не надо нас пугать!»

Уже в 2017-м певица оказалась в центре скандала, связанного с ее недопуском на территорию Украины. Говоря о неожиданном снятии с поезда, певица тогда выразила мнение, что на подобный шаг украинские пограничники пошли, узнав о ее выступлении на фестивале в Керчи в 2015-м.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе. Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать? За посещение Керчи в 15-м году», — посетовала Лолита в своем инстаграме.

Как впоследствии пояснил пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян , въезд на территорию страны для Милявской был закрыт на три года.

Ранее в сети появилось видео, на котором 55-летняя певица избивает телеведущего Андрея Малахова и бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, называя это местью за находящихся за решеткой футболистов сборной России Александра Кокорина Павла Мамаева . Кадры (очевидно, постановочного) избиения в своем инстаграме выложил сам Малахов.

В начале ролика артистка, на руках которой красуются боксерские перчатки, подсаживается за стол к мужчинам, беседующим о чем-то своем, после чего внезапно начинает бить Андрея со словами: «Это тебе за Кокорина, это тебе за Мамаева, сволочь, мне все равно ничего не будет». Пребывая в «ужасе» от атак Лолиты, телеведущий пытается укрыться от ее ударом стулом — особого успеха это, однако, ему не приносит. Достается от Милявской и Костюшкину — ему певица, что примечательно, наносит, пожалуй, самый мощный удар.

Видео появилось в инстаграме Малахова после того, как мать Кокорина, арестованного по итогам резонансных драк в центре Москвы, посетила шоу Андрея «Прямой эфир», в ходе съемок которого встала на защиту спортсмена. Женщина, в частности, призналась, что из-за произошедшего стала «самым несчастным человеком на свете», а также заявила о провокации и попросила не закрывать Александра и его младшего брата Кирилла (который тоже был арестован) от общества.