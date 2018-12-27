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Поклонники отписываются от Гоши Куценко из-за выступления актера на «Доме-2» 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
51-летний Гоша Куценко принял участие в съемках шоу «Дом-2». Артист исполнил на проекте новую песню «Ольга». В Instagram Гоша опубликовал видео своего выступления, на котором он танцует вместе с ведущей шоу Ольгой Бузовой. «Это случилось!)) Сколько верёвочке не вейся!))) А все дороги ведут в „Дом-2“», — написал актер (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
Пост Куценко вызвал негативную реакцию подписчиков. Многие стали критиковать артиста и отписываться от его страницы:
«Гоша, зачем? Зачем себя так удешевлять безвкусицей Бузовой?», «Фууу, Гоша… Как Вы могли?», «Ооо, нееет! Мой один из любимых актеров и с этой. Я огорчена», «Очень печально. Отписываюсь», «Тоже отписываюсь. Разочаровал», «Отписываюсь, невозможно, везде Бузова. Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты». Сначала Куценко написал, что музыка ему дороже «лайков»: «Прощайте мои дорогие отписавшиеся подписчики! Мне всегда Вас будет не хватать!))) Но музыку я люблю больше чем лайки». А затем стал уговаривать подписчиков вернуться. «Возвращайтесь! Подписывайтесь!)» — просит он в комментариях.
Кстати, в прошлом году Гоша Куценко смеялся над вокальными данными Ольги Бузовой. Некоторые подписчики припомнили ему это и обвинили в лицемерии.
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Шоу-бизнес , Гоша Куценко
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