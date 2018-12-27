На «Пятнице» прокомментировали закрытие «Орла и решки»

PR-директор телеканала «Пятница» опровергла информацию о закрытии программы «Орел и решка». Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее одна из ведущих программы Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором сообщалось об окончании проекта «Орел и Решка. Перезагрузка».

Абрамочкина пояснила, что программа «Орел и решка» продолжит свое существование, речь идет только об окончании сезона «Перезагрузка».

По словам PR-директора «Пятницы», сейчас идет подготовка эпизодов для нового сезона программы. Она добавила, что Ивлеева пока не будет участвовать в съемках, так как ей необходимо отдохнуть от разъездов.

Абрамочкина отметила, что в 2019 году станет ясно, появится ли Ивлеева в «Орле и решке» снова.