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На «Пятнице» прокомментировали закрытие «Орла и решки» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из программы/ "Пятница"
PR-директор телеканала «Пятница» опровергла информацию о закрытии программы «Орел и решка». Об этом сообщает телеканал «360».
Ранее одна из ведущих программы Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором сообщалось об окончании проекта «Орел и Решка. Перезагрузка».
Абрамочкина пояснила, что программа «Орел и решка» продолжит свое существование, речь идет только об окончании сезона «Перезагрузка».
По словам PR-директора «Пятницы», сейчас идет подготовка эпизодов для нового сезона программы. Она добавила, что Ивлеева пока не будет участвовать в съемках, так как ей необходимо отдохнуть от разъездов.
Абрамочкина отметила, что в 2019 году станет ясно, появится ли Ивлеева в «Орле и решке» снова.
Шоу-бизнес
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