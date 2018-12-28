Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тормоза уже не работают»: эзотерик объяснила агрессию Марата Башарова 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Эзотерик и клинический психолог Алена Орлова считает, что актер и телеведущий Марат Башаров, которого подозревают в избиении жены, самый настоящий энергетический вампир. Он не может сдержать свою агрессию и у него «не работают тормоза». Орлова уверена, что Башаров специально выбирает себе в жены таких женщин, которых можно превратить в жертву. Ему нравится над ними доминировать. Это такой способ самовыражения для артиста.
Супруга актера Елизавета сейчас находится в больнице.
Орлова уверена, что Башаров на этом не остановится. Он будет подыскивать себе все новые жертвы. В концовке своей жизни он, по мнению экзотерика, превратится в обычного алкоголика, сообщает портал dailystorm.ru.
Отметим, что Марат Башаров уже не в первый раз поднимает руку на женщину. В прошлом браке с Екатериной Архаровой он также бил супругу, которая позже демонстрировала побои и признавалась, что жить с актером просто невозможно из-за постоянной агрессии.
Teleprogramma.pro: последние новости
Квартиры и корпоративы: какое жилье в Москве можно купить за новогодние гонорары Пугачевой, Шнурова или Бузовой? Мария Порошина надеется, что у фильма «Елки. Последние» будет продолжение Валерия показала пример Екатерине Андреевой, как нужно ходить в театр
Комментарии1
Шоу-бизнес , Екатерина Архарова , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема181
Уральцев напугали печатью Сатаны70
В США оценили испытания «ракеты Путина»325
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие152
ФСБ объяснила забор на границе с Украиной92
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение