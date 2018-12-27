Галина Юдашкина дала ответ на самый популярный вопрос у себя в соцсетях. Дочь дизайнера заверила, что проблемы отца со здоровьем позади.
Об онкологическом диагнозе Валентин Юдашкин рассказал сам в 2017 году в эфире ток-шоу. Тогда дизайнер поблагодарил врачей за помощь, а семью за поддержку. Юдашкин до последнего не хотел публично говорить о диагнозе.
Галина Юдашкина заверила у себя в Instagram, что «Уже все хорошо». Во время показа Валентина Юдашкина на Московской неделе моды его друг Владимир Винокур также заверил корреспондента News.ru, что Юдашкин в прекрасной форме и его здоровью ничего не угрожает.
Покойный Иосиф Кобзон рассказывал зрителям, что Юдашкину стоило раньше обратиться к врачам, дабы не допустить распространения метастазов. Но, как и большинство занятых успешных людей, визиты в клинику часто откладываются. Фолловеры Галины Юдашкиной не раз спрашивали у нее в комментариях, правда ли, что папа серьёзно болен. В прессе не раз появлялись снимки похудевшего кутюрье, что вновь вызвало волну слухов об ухудшении его состояния.