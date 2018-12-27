У бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова украли с карты 91 тысячу рублей

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря в неустановленном месте. С карты потерпевшего списали 91 тысячу 943 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.