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Лолита раскрыла нетрадиционную ориентацию известного политика 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певица Лолита Милявская критически высказалась в адрес украинского политика, создателя сайта "Миротворец" Антона Геращенко. Беседуя с журналисткой Светланой Крюковой, Лолита, внесенная в черный список "Миротворца" и не могущая въехать на Украину, уличила народного депутата в нетрадиционной ориентации.
Запись интервью опубликовал у себя в фейсбуке другой украинский политик, Александр Онищенко. Милявская заявила, что "в Германии ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского нардепа", и его "подпольная кличка" — Антонина.
"Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово "" лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей.. Люди сами себе придумали. Хотя для меня все натуралы, и геи тоже", — заметила Лолита.
Ранее в соцсетях осудили проукраинское заявление Лолиты о Крыме.
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